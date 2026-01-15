La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita | Julio Iglesias si difende dalle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani

Dopo due giorni di silenzio, Julio Iglesias ha preso posizione in merito alle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani avanzate da due sue ex dipendenti. L’artista si difende, affermando che la verità verrà a galla e che la situazione sarà chiarita nel tempo. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla sua posizione.

Dopo due giorni di assordante silenzio, Julio Iglesias ha fatto sentire la sua voce per rispondere alle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani mosse da due sue ex dipendenti. "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita", ha dichiarato l'artista 82enne. Il settimanale di gossip Hola! non ha fornito citazioni dirette della conversazione telefonica con l'artista da oltre 300 milioni di dischi venduti, ma sottolinea che l'intervista esclusiva è stata possibile grazie a un rapporto di lunga amicizia con il cantante. Julio Iglesias non aveva ancora commentato pubblicamente la vicenda prima di questa dichiarazione.

