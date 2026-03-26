Due persone si scattano un selfie in un parcheggio abbandonato, con alle spalle un’area in stato di totale trascuratezza. La scena riprende il gesto di un comune turista, ma il luogo ritratto è caratterizzato da spazi vuoti, strutture danneggiate e assenza di manutenzione. La fotografia viene condivisa come testimonianza di una situazione di abbandono e degrado evidente.

Uno scatto simbolico dentro la struttura mai utilizzata e che ancora attende di conoscere il proprio destino. Un gesto plateale che accende i riflettori su anni di abbandono e sulle potenzialità rimaste inespresse a due passi dal centro. Ma sui social alcuni non hanno gradito: "Ci stanno massacrando ed è davvero inquietante" Un selfie come farebbero due turisti davanti a un monumento, solo che alle spalle non c’è un panorama da ricordare ma il degrado più assoluto. È l’immagine scelta dal consigliere comunale Roberta Zicari, presidente della VI commissione e coordinatrice cittadina dell’Udc, insieme a Domenico Zambuto, responsabile cittadino dello sport dello stesso partito, per raccontare lo stato in cui versa il parcheggio pluripiano alle spalle di piazzale Rosselli, nel cuore di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Un selfie nel degrado del parcheggio fantasma: Zicari e Zambuto trasformano la protesta in immagine

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