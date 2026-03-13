Torna il pubblico allo stadio di Bagheria dopo 20 anni primo match a porte aperte contro il San Vito

Domenica 15 marzo si terrà la prima partita a porte aperte nello stadio comunale di Bagheria dopo vent'anni, con 90011 Bagheria che affronterà il Città di San Vito Lo Capo nel campionato di Eccellenza. Gli spalti si riempiranno di pubblico per assistere a questa sfida che segna il ritorno dello stadio alle occasioni di incontro aperte ai tifosi.

La formazione di casa è pronta ad accogliere gli avversari che scenderanno in campo domenica 15 marzo, alle 15, per la gara valida per il campionato di Eccellenza. L'autorizzazione firmata dal dirigente comunale al ramo prevede una ricettività massima di 1.315 spettatori Dopo vent'anni di attesa tornano a riempirsi gli spalti del “tempio dello sport”. Sarà quella tra 90011 Bagheria e Città di San Vito Lo Capo, match valido per il campionato di Eccellenza, la prima gara del nuovo corso dello stadio comunale bagherese, in programma per domenica 15 marzo. Calcio d'inizio alle ore 15, finalmente di nuovo davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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