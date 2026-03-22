Dal 23 marzo A History of Violence di David Cronenberg ritorna nelle sale italiane in un nuovo restauro 4K, realizzato dalla Criterion Collection e supervisionato dal direttore della fotografia Peter Suschitzky. Il film, caposaldo della filmografia del regista canadese e tra i migliori thriller del XXI secolo, fa parte del progetto “ Il Cinema Ritrovato al cinema” promosso dalla Cineteca di Bologna. 20esimo compleanno di un cult. Tratto dalla graphic novel di John Wagner e Vince Locke, il lungometraggio del 2005 vede Viggo Mortensen nel ruolo di Tom Stall, un padre di famiglia del Midwest che, dopo aver sventato una rapina per legittima difesa, scatena una serie di persecuzioni e rappresaglie legate al suo passato oscuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘A History of violence’ compie 20 anni e torna al cinema

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