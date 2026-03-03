Iran Reza Pahlavi | Khamenei è scomparso dalla faccia della terra Con la sua morte la Repubblica Islamica giunge al termine e sarà presto relegata all’oblio della storia

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, ha dichiarato che Khamenei è scomparso dalla scena pubblica e che con la sua morte la Repubblica Islamica sta per finire, destinata a essere dimenticata nel tempo. Attualmente, cerca di rafforzare la propria presenza e di affermarsi come figura di riferimento per un possibile cambiamento nel paese.

Per Pahlavi, questa morte non rappresenta solo una svolta politica nel suo Paese, ma la chiusura di un conto in sospeso che ha anche una dimensione personale. La figura di Khamenei aveva gettato la sua ombra sulla dinastia Pahlavi molto prima dello scoppio della Rivoluzione nel 1979. Discepolo prediletto di Khomeini, suo predecessore come Guida Suprema, fu un instancabile agitatore contro lo scià, opposizione che pagò con sei arresti e tre anni di esilio. Dopo il trionfo rivoluzionario, ha svolto un ruolo attivo nella progettazione della nuova struttura teocratica fino a quando, alla morte del suo mentore nel 1989, ha assunto il comando assoluto come nuovo leader e architetto di un ordine che ora, con la sua scomparsa, sembra vacillare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

