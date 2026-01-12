Australia all’ambasciata iraniana rimuovono la bandiera della Repubblica Islamica e la rimpiazzano con il Leone e il Sole – Il video

In Australia, presso l’ambasciata iraniana è stata rimossa la bandiera della Repubblica Islamica e sostituita con il Leone e il Sole. Questo gesto segue l’invito del figlio dello Scià Reza Pahlavi, che ha chiesto di issare la bandiera nazionale iraniana in tutte le ambasciate nel mondo, in segno di opposizione al regime attuale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche e le dinamiche di rappresentanza diplomatiche.

