Australia all’ambasciata iraniana rimuovono la bandiera della Repubblica Islamica e la rimpiazzano con il Leone e il Sole – Il video
In Australia, presso l’ambasciata iraniana è stata rimossa la bandiera della Repubblica Islamica e sostituita con il Leone e il Sole. Questo gesto segue l’invito del figlio dello Scià Reza Pahlavi, che ha chiesto di issare la bandiera nazionale iraniana in tutte le ambasciate nel mondo, in segno di opposizione al regime attuale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche e le dinamiche di rappresentanza diplomatiche.
Il figlio dello Scià Reza Pahlavi ha invitato a issare la bandiera nazionale iraniana con il Leone e il Sole sostituendola con la bandiera della Repubblica Islamica nelle ambasciate iraniane in tutto il mondo. Un invito che gli iraniani in Australia hanno accolto rimpiazzando la bandiera sostenuta dagli ayatollah. Le immagini sonos tate postate su X dal giornalista iraniano Niyak Ghorban, inviato nel Regno Unito. Il messaggio di Pahlavi. «Nelle ultime due settimane, e soprattutto negli ultimi quattro giorni, avete scosso le fondamenta del regime illegittimo della Repubblica Islamica con manifestazioni di milioni di persone. 🔗 Leggi su Open.online
