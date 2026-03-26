Il 29 marzo alle 10, cittadini ucraini si sono riuniti in piazza sull’Acqua a Rimini per partecipare all’evento “Puliamo la nostra casa comune”. L’iniziativa, promossa da People For Ukraine e dal Circolo Legambiente Valmarecchia Aps, ha visto un gruppo di persone impegnarsi nella pulizia delle aree pubbliche della città come segno di gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

L’iniziativa rientra in una secolare tradizione ucraina di lavoro collettivo volontario detta “Toloka”, che in questa occasione si afferma come gesto di gratitudine verso la città di Rimini Dall’invito di People For Ukraine, in collaborazione con il Circolo Legambiente Valmarecchia Aps, nasce l’evento "Puliamo la nostra casa comune", con ritrovo presso la piazza sull’Acqua a Rimini il giorno 29 marzo alle ore 10. L’iniziativa rientra in una secolare tradizione ucraina di lavoro collettivo volontario detta “Toloka” che in questa occasione si afferma come gesto di gratitudine verso la città di Rimini, che ha risposto in maniera positiva, accogliendo tante persone, allo scoppio della guerra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Un gesto che unisce: i cittadini ucraini puliscono Rimini per ringraziare dopo l'accoglienza

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