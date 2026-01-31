PRESENTATO IN SENATO IL VOLUME IL PALAZZO DI ABRANTES CURATO DALL’AMB GAETANO CORTESE

Nella Sala Nassiriya del Senato, si è tenuta la presentazione del volume “Il Palazzo di Abrantes”, curato dall’ambasciatore Gaetano Cortese. L’evento ha visto la partecipazione di vari esponenti politici e storici, che hanno discusso a lungo del significato di questa residenza storica. Cortese ha spiegato come il volume raccolga documenti e fotografie che raccontano la storia del palazzo e il suo ruolo nel tempo. La sala era piena di curiosi e appassionati, tutti interessati a scoprire di più su questo importante patrimonio italiano.

Senato della Repubblica – Sala Nassiriya – 27 gennaio 2026 ROMA – Nella Sala Nassiriya del Senato della Repubblica, su iniziativa del Sen. Giulio Terzi di Sant'Agata, è stato presentato il volume su "Il Palazzo di Abrantes – Istituto Italiano di Cultura" a Madrid, curato dall' ambasciatore Gaetano Cortese per la prestigiosa Collana dell'Editore Carlo Colombo di Roma dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo. La preziosa opera è il risultato di una lunga ed approfondita ricerca portata avanti da diversi anni dal Prof.

