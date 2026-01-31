Presentato in Senato il volume Il Palazzo di Abrantes curato dall’Ambasciatore Gaetano Cortese

Questa mattina, nel Salone Nassiriya del Senato, è stato presentato il libro “Il Palazzo di Abrantes”, curato dall’Ambasciatore Gaetano Cortese. Presenti diversi senatori e appassionati di storia, che hanno ascoltato con attenzione la spiegazione dell’autore. L’evento ha attirato l’interesse di chi vuole scoprire di più sulla storia di uno dei edifici più significativi.

Senato della Repubblica – Sala Nassiriya – 27 gennaio 2026 ROMA – Nella Sala Nassiriya del Senato della Repubblica, su iniziativa del Sen. Giulio Terzi di Sant'Agata, è stato presentato il volume su "Il Palazzo di Abrantes – Istituto Italiano di Cultura" a Madrid, curato dall' ambasciatore Gaetano Cortese per la prestigiosa Collana dell'Editore Carlo Colombo di Roma dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo. La preziosa opera è il risultato di una lunga ed approfondita ricerca portata avanti da diversi anni dal Prof.

