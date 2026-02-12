Femminicidio Ilaria Sula la migliore amica in aula | Samson era possessivo voleva controllarla

Nell'aula bunker di Rebibbia si è svolta un'udienza con nuovi testimoni, amici di Ilaria Sula e di Mark Samson. Sono state ascoltate le loro testimonianze sui giorni prima e dopo il femminicidio della giovane. La migliore amica di Ilaria ha descritto Samson come una persona possessiva, che voleva controllarla sempre. La procura cerca di capire cosa sia successo in quei momenti cruciali.

Nell'ultima udienza nell'aula bunker di Rebibbia sono stati ascoltati nuovi testimoni, amici di Ilaria Sula e Mark Samson, per ricostruire i giorni precedenti e successivi al femminicidio della ragazza.

