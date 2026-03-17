Femminicidio Ilaria Sula le dichiarazioni di Samson | Colpita al volto non so quante volte Ha urlato poco

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula, Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, ha fornito dettagli sulle aggressioni. Ha riferito di aver colpito la donna al volto più volte e ha detto che lei ha urlato poco. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante l’udienza.

Mark Samson reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula chiamato a deporre in aula ha fatto delle dichiarazioni shock. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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