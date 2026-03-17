Femminicidio Ilaria Sula le dichiarazioni di Samson | Colpita al volto non so quante volte Ha urlato poco
In aula, Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, ha fornito dettagli sulle aggressioni. Ha riferito di aver colpito la donna al volto più volte e ha detto che lei ha urlato poco. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante l’udienza.
Mark Samson reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula chiamato a deporre in aula ha fatto delle dichiarazioni shock. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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