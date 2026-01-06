Neve allerta gialla La Befana della Toscana è gelata Temperature a picco Freddo fino a febbraio

È prevista un'ondata di gelo con allerta gialla per neve in diverse zone della Toscana, tra cui Firenze e i suoi territori. La Protezione civile regionale ha emesso avvisi per condizioni di freddo intenso, che si protrarranno fino a febbraio. È importante prestare attenzione e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare le basse temperature e le eventuali nevicate previste nelle aree interessate.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Ondata di gelo in arrivo, anche a Firenze e dintorni. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per oggi un codice giallo per neve nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana. Previsti fenomeni a partire dalle zone orientali in graduale estensione alle zone centrali della regione. Neve attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello e a quote di bassa collina (200-400 metri). La Toscana si sveglia ricoperta di neve, ecco dove. Previsioni meteo per l’Epifania Ieri si è svegliato con qualche fiocco di neve e un manto di bianco l’Alto Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

