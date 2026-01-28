L’Australia si trova di nuovo sotto il sole cocente. In molte zone del Paese, le temperature hanno raggiunto i 50 gradi, segnando nuovi record. Le ondate di caldo si sono fatte sentire forte, mettendo in crisi le città e le campagne. Le autorità avvertono che il clima continuerà a essere molto caldo nei prossimi giorni.

(LaPresse) – Caldo record in Australia: alcune zone del Paese hanno registrato temperature record vicine ai 50 gradi Celsius durante una prolungata ondata di caldo. Le cittadine di Hopetoun e Walpeup, nello stato di Victoria, hanno toccato valori preliminari di 48,9 gradi. Se confermati, i dati supererebbero i record stabiliti nel 2009, l’anno dei devastanti incendi del Black Saturday. Non sono state segnalate vittime legate al caldo nella giornata di martedì. Le autorità dello Stato di Victoria hanno tuttavia invitato alla massima cautela i cittadini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia nella morsa del caldo: temperature record

Caldo record nel sud-est dell’Australia, con Victoria e South Australia nella morsa di un’ondata eccezionale e autorità in massima allerta per il rischio incendi. Melbourne si prepara a una giornata da 44 gradi, mentre Mildura potrebbe toccare i 49, una tempera - facebook.com facebook

