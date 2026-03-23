Ultimissime Juve LIVE | Rudiger pista concreta il messaggio di Conceicao alla squadra

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2026. Conceicao non si arrende: «Crederci fino alla fine!» – FOTO. Ore 21.00 – Conceicao non si arrende: «Crederci fino alla fine!». Il messaggio dell’ala portoghese della Juventus dopo il pari con il Sassuolo Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime. Ore 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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