Ultimissime Juve LIVE | Rudiger pista concreta il messaggio di Conceicao alla squadra
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2026. Conceicao non si arrende: «Crederci fino alla fine!» – FOTO. Ore 21.00 – Conceicao non si arrende: «Crederci fino alla fine!». Il messaggio dell’ala portoghese della Juventus dopo il pari con il Sassuolo Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime. Ore 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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