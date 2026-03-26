Gli allenamenti della Juventus sono ripresi alla Continassa dopo il periodo di riposo. La sessione ha visto la presenza di numerosi giovani calciatori, mentre diversi altri giocatori sono assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali. La seduta si è svolta senza particolari intoppi, con esercitazioni tecniche e tattiche. La squadra si prepara in vista delle prossime partite di campionato.

Juventus, sono ripresi gli allenamenti alla Continassa dopo i giorni di riposo. Gruppo ridotto al minimo, presenti molti giovani. Le ultime. Dopo l’amaro pareggio casalingo contro il Sassuolo e un breve periodo di stacco concesso alla squadra, la Juventus ha riaperto i cancelli della Continassa. Nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo, il gruppo è tornato al lavoro per iniziare la preparazione in vista del rush finale di campionato, anche se il centro sportivo appare decisamente più silenzioso del solito. La seduta di allenamento della Juventus è ripresa sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, rientrato a Torino in mattinata, ha diretto le operazioni nel primo pomeriggio, dovendo però fare i conti con un vero e proprio “svuotamento” dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta

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