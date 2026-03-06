Israele annuncia nuova fase della guerra in Iran | attacchi su larga scala a Teheran Trump | Perdita di tempo inviare truppe di terra hanno perso tutto

Israele ha annunciato l'avvio di una nuova fase della guerra in Iran, con attacchi su larga scala che hanno colpito principalmente Teheran. Le operazioni militari sono state descritte come un'espansione delle azioni precedenti. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che inviare truppe di terra sarebbe una perdita di tempo, affermando che l'Iran ha già perso tutto.

Roma, 6 marzo 2026 – Non si arrestano i raid sull'Iran. Ad essere presa di mira nelle ultime ore è stata soprattutto la capitale, Teheran. L'intensità degli attacchi, per ora soltanto aerei, non ha lasciato scampo a zone centrali della città. L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei "su larga scala" su Teheran, affermando di aver preso di mira le infrastrutture del regime, in quella che ha descritto come una nuova fase del conflitto con l'Iran. Diversi media iraniani, tra cui l'emittente statale IRIB, hanno riportato stamani una serie di esplosioni in varie parti della capitale, in particolare a est e a ovest. Secondo l'agenzia di stampa statale libanese, venerdi' mattina Israele ha effettuato ulteriori bombardamenti anche nella periferia meridionale di Beirut. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Idf: «Nuova ondata di attacchi su larga scala a Teheran» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Israele e Stati Uniti lanciano un attacco sull'Iran. Si tratta di un'azione preventiva

Iran, Trump: «Inviare truppe di terra è una perdita di tempo». Israele annuncia nuova fase della guerraIl presidente americano ha dichiarato che gli attacchi continueranno senza il dispiegamento dell’esercito sul campo. Nella notte colpite duramente Teheran e Beirut ... ilsole24ore.com

MEDIO ORIENTE | Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una "perdita di tempo", ha dichiarato Trump. #ANSA x.com

