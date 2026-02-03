LIVE Olimpia Milano-Baskonia Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vincere per continuare a sperare

Questa sera l’Olimpia Milano sfida il Baskonia nella ventiseiesima giornata di Eurolega. La partita inizia alle 20 e i tifosi sono pronti a seguire ogni azione in diretta, sperando in una vittoria che possa portare speranza nella corsa ai playoff.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra l’Olimpia Milano e il Baskonia, valida per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega di basket, con palla a due alle 20.30. Torna in campo la squadra di Peppe Poeta dopo il ko subito in campionato contro Brescia, ma anche dopo il ritorno al successo proprio in Eurolega, settimana scorsa contro il Partizan. La zona play-in dista due vittorie e contro gli spagnoli è d’obbligo vincere al Palalido per restare aggrappati alla speranza di una postseason europea. Anche il Baskonia è reduce da un successo europeo, contro lo Zalgiris Kaunas, ma anche gli spagnoli hanno perso in campionato nel weekend, cedendo a Tenerife. 🔗 Leggi su Oasport.it

