Ue Meloni | su fondi coesione ottenuto risultato molto significativo

L’Italia ha ottenuto un risultato importante in sede europea riguardo ai fondi di coesione. La richiesta italiana è stata accolta all’interno di una revisione in corso, portando a un risultato che viene definito molto significativo dal governo. La discussione si è svolta a livello dell’Unione Europea e riguarda la distribuzione delle risorse per i programmi di sviluppo regionale.

Milano, 26 mar. (askanews) – “L’Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico”. Lo dichiara la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “L’Italia ha sempre sostenuto l’esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace e concreto delle risorse europee. Obiettivo portato avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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