Terni Stefano Bufi racconta una storia di valori | Edvard arruolato in Ucraina e morto per difendere i principi della società occidentale

A Terni, Stefano Bufi presenta il suo nuovo libro “Se non io chi”, dedicato a Edvard, il giovane che è morto in Ucraina. Bufi racconta la sua storia, quella di un ragazzo che ha scelto di andare in guerra per difendere i principi della società occidentale. L’appuntamento è giovedì 5 febbraio, alle 17, alla Biblioteca comunale. La presentazione promette di essere un’occasione per riflettere su valori e scelte di vita in tempi difficili.

Un romanzo non fiction dedicato a una vicenda drammaticamente attuale. Giovedì 5 febbraio, nella location della Biblioteca comunale (ore 17), si terrà la presentazione del libro Se non io chi, secondo volume pubblicato da Stefano Bufi. Un autore conosciuto in città poiché, in passato, ha ricoperto ruoli di rilievo all'interno della plenaria di Palazzo Spada. Terminato il proprio percorso lavorativo come ingegnere, ha deciso di dedicarsi alla passione di una vita: la scrittura. Alla redazione di www.ternitoday.it spiega: "Il primo libro è stato incentrato essenzialmente su una serie di storie familiari, partendo dal Novecento, con una forte connotazione storica.

