Ucraina notte di attacchi russi in Ucraina | droni colpiscono Odessa e Volyn

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili. Secondo il capo regionale Oleh Kiper, l'operazione russa ha causato danni materiali senza segnalare vittime. Questi eventi rappresentano un ulteriore episodio nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina, evidenziando le tensioni e le sfide di sicurezza nella regione.

La Russia ha lanciato diversi attacchi con droni nella regione di Odessa, in Ucraina, colpendo infrastrutture civili, secondo il capo regionale Oleh Kiper. Un edificio residenziale di due piani è stato danneggiato e un drone ha colpito un appartamento al 17° piano senza esplodere. Non si registrano vittime. A Volyn, decine di droni hanno colpito infrastrutture, causando incendi nei distretti di Lutsk e Kovel. Oltre 103.000 persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l'Aeronautica ucraina, 176 droni su 205 sono stati abbattuti o neutralizzati durante la notte.

La Russia ha attaccato con droni diverse regioni dell'Ucraina nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, colpendo infrastrutture energetiche nell'oblast di Odessa e provocando un incendio nellacittà occidentale di Lutsk. x.com

