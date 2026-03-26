Ucraina droni russi su Dnipro | cinque feriti

Un attacco con droni ha colpito la città di Dnipro, in Ucraina, causando danni a un grattacielo e ferendo cinque persone. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle condizioni dei feriti. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare l’entità dei danni.

Attacco russo con droni sulla città di Dnipro, in Ucraina. È stato un colpito un grattacielo e cinque persone sono rimaste ferite. Lo afferma il capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzh, secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina. Governo, Donzelli: "Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Dnipro: cinque feriti Articoli correlati Leggi anche: Ucraina: raid russi su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Almeno un morto e decine di feriti – La diretta Ucraina, almeno 20 feriti in attacchi russi a Dnipro e KharkivAlmeno 20 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi che hanno colpito nella notte le città di Dnipro e Kharkiv, in Ucraina. Ucraina, droni russi contro Odessa: feriti e nuovi blackout Contenuti e approfondimenti su Ucraina droni russi su Dnipro cinque... Temi più discussi: Zelensky: garanzie di sicurezza dagli Usa solo se cederemo il Donbass; Zelensky: Usa vogliono che l'Ucraina si ritiri dal Donbass in cambio delle garanzie di sicurezza; Drone russo sconfina in Estonia, un altro in Lettonia 'apparentemente ucraino'; Guerra Ucraina news oggi, nuova ondata di attacchi: esplosioni e vittime. Guerra Ucraina Russia, Kiev: Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito UnescoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco' ... tg24.sky.it Ucraina, Putin non si ferma: nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa. Colpiti gli impianti energeticiNon s’arresta la guerra in Ucraina. Dopo che ieri alcuni droni russi hanno sconfinato in Lettonia ed Estonia, questa notte Putin è tornato ad attaccare nella regione di Odessa. I droni hanno preso di ... affaritaliani.it Oltre 70 milioni di euro in contanti e oro della Oschadbank ucraina sono stati sequestrati in Ungheria, mentre il team ucraino afferma di essere stato sottoposto a un'iniezione forzata e tenuto in manette per 28 ore https://l.euronews.com/iFMf - facebook.com facebook Oltre 70 milioni di euro in contanti e oro della Oschadbank ucraina sono stati sequestrati in Ungheria, mentre il team ucraino afferma di essere stato sottoposto a un'iniezione forzata e tenuto in manette per 28 ore x.com