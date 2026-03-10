Nella notte, le città di Dnipro e Kharkiv in Ucraina sono state colpite da attacchi russi, provocando almeno 20 feriti. Le vittime si trovano in diverse aree delle due località, senza che siano stati segnalati danni o vittime tra le forze di sicurezza. Gli attacchi hanno causato danni a edifici e infrastrutture nelle zone colpite.

Almeno 20 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi che hanno colpito nella notte le città di Dnipro e Kharkiv, in Ucraina. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Il sindaco Borys Filatov ha comunicato che numerosi edifici sono stati danneggiati. A Kharkiv, i droni russi hanno preso di mira i quartieri di Industrialnyi e Kholodnohirskyi, ferendo circa 10 persone, tra cui un ragazzo. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha affermato che l’attacco con il drone Shahed ha danneggiato edifici residenziali e annessi nel distretto di Kholodnohirskyi. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, almeno 20 feriti in attacchi russi a Dnipro e Kharkiv

