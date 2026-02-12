Questa notte in Ucraina è stata la più dura degli ultimi tempi. Le città sono state colpite da attacchi russi che hanno causato danni e paura tra i civili. Le testimonianze parlano di esplosioni e sirene d’allarme che hanno rotto il silenzio notturno. Ora si aspetta di conoscere i dettagli delle prossime trattative per fermare questa escalation.

Quella appena passata è stata una delle notti più terribili per l’Ucraina, stando alle testimonianze di quanti hanno subito gli attacchi russi. Un totale di 219 droni e 24 missili balistici lanciati su tutto il Paese. Servizio di Antonella Mitola RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, notte di terrore per gli attacchi russi. Attesa per nuove trattative

Approfondimenti su Ucraina Russia

Dopo il primo giorno di colloqui di pace tra Mosca e Kiev ad Abu Dhabi, l’attenzione ora si sposta sulla reazione degli Stati Uniti.

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ucraina, notte di terrore per gli attacchi russi. Attesa per nuove trattative

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Ucraina. Tregua già finita: Zelensky, ‘Attaccati impianti energetici e città, Mosca sceglie il terrore alla diplomazia’; Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28.

Ucraina, massicci attacchi su Kiev e altre città: morti e feritiDue civili uccisi nella regione Kharkiv, mentre almeno sette feriti so contano tra Kiev, Dnipro. A Odessa circa 300mila persone sono rimaste senza elettricità ed acqua ... adnkronos.com

Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev: lanciati 219 droni e 24 missili, 7 feriti in tutto il paeseIl cielo notturno dell’Ucraina è stato teatro di un’intensa escalation militare che ha coinvolto Kiev, Dnipro e Odessa, lasciando dietro di sé feriti e paura ... thesocialpost.it

#TG2000 - L’Ucraina ha passato un’altra notte di bombardamenti. In azione anche i caccia che hanno ucciso 3 bambini di meno di due anni a Kharkiv. Secondo alcuni media il presidente ucraino si preparerebbe ad annunciare le elezioni e un referendum per facebook

Nella notte massiccio attacco russo su tutta l'Ucraina: esplosioni in diverse regioni, droni su Leopoli, blackout in vaste aree dopo i raid su infrastrutture energetiche. Chiusi due aeroporti in Polonia. L'Ue intanto ha presentato il 20° pacchetto di sanzioni contro x.com