Ucraina, notte di terrore per gli attacchi russi. Attesa per nuove trattative

Questa notte in Ucraina è stata la più dura degli ultimi tempi. Le città sono state colpite da attacchi russi che hanno causato danni e paura tra i civili. Le testimonianze parlano di esplosioni e sirene d’allarme che hanno rotto il silenzio notturno. Ora si aspetta di conoscere i dettagli delle prossime trattative per fermare questa escalation.

Quella appena passata è stata una delle notti più terribili per l'Ucraina, stando alle testimonianze di quanti hanno subito gli attacchi russi. Un totale di 219 droni e 24 missili balistici lanciati su tutto il Paese.

Dopo il primo giorno di colloqui di pace tra Mosca e Kiev ad Abu Dhabi, l’attenzione ora si sposta sulla reazione degli Stati Uniti.

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Ucraina. Tregua già finita: Zelensky, ‘Attaccati impianti energetici e città, Mosca sceglie il terrore alla diplomazia’; Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28.

