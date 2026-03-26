Nelle ultime ore è stata confermata la morte di un giovane portiere di 20 anni, avvenuta a causa di un errore durante un evento sportivo. La tragedia ha coinvolto direttamente il ragazzo, che ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande scalpore tra gli appassionati di calcio e le comunità locali.

di Alessio Lento Una notizia terribile e scioccante è giunta nelle scorse ore: è una vera e propria disgrazia. Una tragica notizia arriva dalla Svezia, dove un giovane portiere di 20 anni, Hugo Mosshagen, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora poco chiare. Mosshagen, che giocava per il BK Forward, squadra che milita in terza divisione svedese, ha perso la vita in quello che sembra essere stato un errore fatale. Secondo le prime indagini, l’incidente potrebbe essere stato causato da uno scambio di persona. Un colpo destinato a un’altra persona, infatti, ha colpito il giovane estremo difensore, provocandone la morte. Calcio in lutto per Mosshagen. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ucciso il 20enne portiere per errore: la tragedia che sconvolge il calcio

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