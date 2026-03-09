Tragedia nel mondo del calcio | il calciatore cileno Bustamante ucciso da due proiettili al petto aveva 19 anni

Un giovane calciatore cileno di 19 anni è stato colpito da due proiettili al petto durante una sparatoria e ha perso la vita. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio in Cile, dove il giocatore era noto come centrocampista. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre la comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia e alla squadra.

Il calcio cileno è stato travolto da una notizia drammatica che ha lasciato tutti senza parole. Tomas Bustamante Carriel, centrocampista di appena 19 anni, è morto dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria. Il giovane era considerato una promessa del calcio locale. La sua scomparsa improvvisa ha acceso dolore e incredulità nell’ambiente sportivo. La dinamica dell’episodio resta ancora poco chiara e gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due proiettili al petto durante un’aggressione armata. Non si conoscono ancora i motivi né i responsabili del gesto. In seguito alla sparatoria, quattro uomini lo avrebbero caricato e portato davanti a un ospedale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

