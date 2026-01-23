La fiera dei polli ai Cantieri culturali Comune nel mirino | Inopportuno un evento sull' allevamento intensivo

La fiera dei polli prevista ai Cantieri culturali della Zisa ha suscitato critiche, con alcuni che ritengono inopportuno organizzare un evento sull'allevamento intensivo in un luogo dedicato alla cultura e alla sensibilizzazione. La decisione di utilizzare Spazio Zero per l’esposizione ha sollevato questioni sulla coerenza tra l’evento e la missione dei Cantieri, stimolando un dibattito sulla rappresentazione e il rispetto delle tematiche etiche e ambientali.

Coro di "no" per la fiera avicola in programma nel weekend ai Cantieri culturali della Zisa. La scelta di utilizzare Spazio Zero per l'esposizione e la promozione di polli da allevamento, a sentire il fronte dei contrari, è incoerente con la missione dei Cantieri della Zisa: luogo dedicato ad.

