A 24 ore dall’aggressione avvenuta in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un insegnante di francese è stata accoltellata da uno studente di 13 anni, gli studenti sono rientrati in aula e si sono riuniti nella stessa mattinata. Il 13enne ha lasciato un video in cui afferma di aver compiuto l’atto senza timore di conseguenze legali.

Il 13enne di Trescore Balneario ha pianificato l'aggressione, ha scritto anche un manifesto in cui spiega i motivi della "vendetta" A 24 ore dall’aggressione di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni, i ragazzi dell’istituto ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, stamani alle 8 sono tornati sui banchi. L’aggressione è avvenuta nel corridoio del primo piano della scuola media. Lo studente ha ripreso la sua aggressione con uno smartphone e ha diffuso il video in diretta social. Il filmato tuttora sarebbe è in Rete. Il video dura un minuto e 53 secondi il video ed è stato trasmesso ieri mattina alle 7. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Ucciderò la prof di francese, tanto non posso essere processato”: il manifesto del 13enne di Bergamo. Il video dell’aggressione

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