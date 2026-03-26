A Bergamo, una professoressa è stata accoltellata da uno studente di 13 anni. Il ragazzo ha pubblicato su Telegram un video in cui si vedeva mentre minacciava di uccidere la docente, dicendo che le piaceva umiliarla. La polizia ha precisato che il giovane non è imputabile in quanto ritenuto incapace di intendere e volere al momento dei fatti.

Il 13enne ha ha caricato su Telegram la diretta dell'agguato alla sua prof. Voleva che tutti assistessero alla "vendetta" che stava per compiere: lo si vede nel video imboccare l'ingresso della scuola, salire le scale e percorrere un lungo corridoio con la carta da parati gialla della scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Prof accoltellata a Bergamo, il VIDEO dello studente 13enne in azione: “La ucciderò, le piace umiliarmi”, ragazzo non imputabile

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