Un insegnante è stata accoltellata in una scuola, mentre un ragazzo di 13 anni ha scritto un manifesto in cui afferma di voler uccidere perché teme di non poter essere processato. Nel testo, il ragazzo dichiara di aver deciso di porre fine alla propria vita a causa di ingiustizie e mancanza di rispetto, ritenendo questa la soluzione ai suoi problemi.

“Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità, ne sono stanco, quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese. La scelta non è casuale, è mirata, le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute non divertenti e giustificare la violenza contro di me anche quando ero chiaramente la vittima”. È quanto si legge nel manifesto del 13enne che ieri ha accoltellat o la 58enne Chiara Mocchi, sua professoressa di francese, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo e che LaPresse ha avuto modo di visionare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prof accoltellata, manifesto 13enne: “Ucciderò perché non posso essere processato”

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