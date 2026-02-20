Juve Como non solo la squalifica di Nico Paz | come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium L’analisi del loro momento

Da juventusnews24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squalifica di Nico Paz ha attirato l’attenzione, ma non è l’unico problema del Como di Cesc Fàbregas. La squadra arriva all’Allianz Stadium con poche vittorie nelle ultime settimane e una difesa in difficoltà. I giocatori cercano di ritrovare fiducia e migliorare la loro prestazione, consapevoli che ogni punto è fondamentale per la classifica. I lombardi si preparano a sfidare la Juventus con determinate ambizioni, anche se sanno che dovranno affrontare una squadra in forma. La sfida è pronta a partire.

Juve Como, non solo la squalifica di Nico Paz. Il momento dei lariani non sembra essere dei più semplici. Ecco come stanno i lombardi. Il calendario di Serie A propone un incrocio che, classifica alla mano, ha il sapore di un vero e proprio spareggio per le ambizioni continentali. Il match Juve Como, in programma all’Allianz Stadium sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, non è più una sfida tra una “grande” e una neopromossa, ma una battaglia per l’alta quota. La partita è uno scontro diretto per l’Europa, questo dice la classifica visto che i bianconeri sono quinti e la squadra di Cesc Fabregas sesta, distanziata di quattro punti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve como non solo la squalifica di nico paz come arrivano i lariani di fabregas all8217allianz stadium l8217analisi del loro momento
© Juventusnews24.com - Juve Como, non solo la squalifica di Nico Paz: come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium. L’analisi del loro momento

Leggi anche: Juve Como, Fabregas perde un fedelissimo per squalifica per il match di sabato all’Allianz Stadium. Le novità

Leggi anche: Juve Como, che tegola per Fabregas: Nico Paz squalificato per il match in programma sabato allo Stadium! I dettagli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve-Como senza un big! Scintille Allegri-Fabregas: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti; Juventus in apnea: troppi dubbi prima del Como, lo Stadium non basta.

Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingL'obiettivo della Juve è quello di mettersi alle spalle gli ultimi due risultati negativi e ripartire, anche per dare un segnale di ripresa. Il 5-2 subito al Rams Park contro il Galatasaray è un duro ... msn.com

Juventus-Como, i precedenti: tradizione favorevole ai bianconeriSabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, all’Allianz Stadium, Juventus e Como si sfideranno nella 26ª giornata di Serie A. Una gara che affonda le radici in una lunga storia di ... tuttojuve.com