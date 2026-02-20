Juve Como non solo la squalifica di Nico Paz | come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium L’analisi del loro momento
La squalifica di Nico Paz ha attirato l’attenzione, ma non è l’unico problema del Como di Cesc Fàbregas. La squadra arriva all’Allianz Stadium con poche vittorie nelle ultime settimane e una difesa in difficoltà. I giocatori cercano di ritrovare fiducia e migliorare la loro prestazione, consapevoli che ogni punto è fondamentale per la classifica. I lombardi si preparano a sfidare la Juventus con determinate ambizioni, anche se sanno che dovranno affrontare una squadra in forma. La sfida è pronta a partire.
Juve Como, non solo la squalifica di Nico Paz. Il momento dei lariani non sembra essere dei più semplici. Ecco come stanno i lombardi. Il calendario di Serie A propone un incrocio che, classifica alla mano, ha il sapore di un vero e proprio spareggio per le ambizioni continentali. Il match Juve Como, in programma all’Allianz Stadium sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, non è più una sfida tra una “grande” e una neopromossa, ma una battaglia per l’alta quota. La partita è uno scontro diretto per l’Europa, questo dice la classifica visto che i bianconeri sono quinti e la squadra di Cesc Fabregas sesta, distanziata di quattro punti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Como, Fabregas perde un fedelissimo per squalifica per il match di sabato all’Allianz Stadium. Le novità
Leggi anche: Juve Como, che tegola per Fabregas: Nico Paz squalificato per il match in programma sabato allo Stadium! I dettagliVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve-Como senza un big! Scintille Allegri-Fabregas: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti; Juventus in apnea: troppi dubbi prima del Como, lo Stadium non basta.
Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingL'obiettivo della Juve è quello di mettersi alle spalle gli ultimi due risultati negativi e ripartire, anche per dare un segnale di ripresa. Il 5-2 subito al Rams Park contro il Galatasaray è un duro ... msn.com
Juventus-Como, i precedenti: tradizione favorevole ai bianconeriSabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, all’Allianz Stadium, Juventus e Como si sfideranno nella 26ª giornata di Serie A. Una gara che affonda le radici in una lunga storia di ... tuttojuve.com
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook
Come finirà #JuveComo Scrivete i vostri pronostici nei commenti #seriea #juve #como x.com