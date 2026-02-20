Juve Como non solo la squalifica di Nico Paz | come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium L’analisi del loro momento

La squalifica di Nico Paz ha attirato l’attenzione, ma non è l’unico problema del Como di Cesc Fàbregas. La squadra arriva all’Allianz Stadium con poche vittorie nelle ultime settimane e una difesa in difficoltà. I giocatori cercano di ritrovare fiducia e migliorare la loro prestazione, consapevoli che ogni punto è fondamentale per la classifica. I lombardi si preparano a sfidare la Juventus con determinate ambizioni, anche se sanno che dovranno affrontare una squadra in forma. La sfida è pronta a partire.

Il calendario di Serie A propone un incrocio che, classifica alla mano, ha il sapore di un vero e proprio spareggio per le ambizioni continentali. Il match Juve Como, in programma all'Allianz Stadium sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, non è più una sfida tra una "grande" e una neopromossa, ma una battaglia per l'alta quota. La partita è uno scontro diretto per l'Europa, questo dice la classifica visto che i bianconeri sono quinti e la squadra di Cesc Fabregas sesta, distanziata di quattro punti.

