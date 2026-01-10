Mandorlo in fiore 2026 | c' è il bando per mercatini e street food

È aperto il bando per i mercatini e lo street food di Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento. Dopo la conclusione del progetto come Capitale italiana della cultura, la città si prepara a ospitare nuovamente eventi che valorizzano le tradizioni locali. L’iniziativa mira a promuovere le eccellenze artigianali e gastronomiche, offrendo un’occasione di crescita e visibilità per operatori e visitatori in vista della prossima primavera.

Agrigento guarda già avanti. Archiviata Capitale italiana della cultura, inizia a scaldare i motori per la prossima primavera. Palazzo dei Giganti ha già delineato i confini della fiera del Mandorlo in fiore 2026, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo.Tanto fumo e poco arrosto: ecco cosa resta di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

