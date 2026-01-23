Sicurezza servizi antidroga Consegna dei riconoscimenti | sei agenti premiati sul campo

Sei agenti sono stati premiati per il loro impegno nelle operazioni di sicurezza e nei servizi antidroga, spesso svolti con unità cinofile. Questi riconoscimenti testimoniano l’importanza del loro lavoro sul campo, contribuendo a mantenere l’ordine e la tutela della comunità. La premiazione evidenzia l’impegno costante e la professionalità degli agenti nel contrasto alla criminalità e nel garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Sei encomi ad altrettanti agenti che si sono distinti in operazioni per garantire la sicurezza e in servizi antidroga anche con unità cinofile. Tempo di bilanci per il comando della Polizia locale che, oltre alla consegna dei riconoscimenti, ha reso noto i dati dell’attività del 2025: 14.405 chiamate alla centrale operativa, 2420 interventi con pattuglie, 44 servizi serali, 189 incidenti rilevati, di cui 60 senza feriti e 2 mortali. Ben 25.000 sanzioni per violazioni al codice della strada di cui 14.436 per divieto di sosta. Per quanto riguarda l’attività di Polizia giudiziaria sono state denunciate 63 persone e avviati 39 procedimenti amministrativi per possesso di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

