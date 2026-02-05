I giovani del servizio civile in undici istituti penitenziari | approvato il progetto del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia ha approvato un progetto di servizio civile che coinvolge undici carceri in tutta Italia. Per la prima volta, 33 giovani prenderanno parte a questa iniziativa, lavorando negli istituti penitenziari per aiutare l’amministrazione. Il progetto mira a creare un ponte tra i giovani e il mondo penitenziario, offrendo loro un’esperienza diretta e concreta.
Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) vede per la prima volta approvato e finanziato un suo progetto di Servizio Civile Universale, che si attuerà in undici Istituti Penitenziari italiani, distribuiti sull’intero territorio nazionale, e che prevede l’impiego di 33 giovani, che andranno a supporto dell’Amministrazione penitenziaria. DelMastro delle Vedove: rafforzeremo le attività di rieducazione e reinserimento. Ad annunciarlo attraverso una nota è il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, on. Andrea Delmastro Delle Vedove che spiega: “Con la presenza dei ragazzi del Servizio Civile rafforzeremo le attività di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti, con l’obiettivo di abbattere la recidivanza e restituire al detenuto una seconda opportunità di riscatto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Ministero Della Giustizia
Spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni, Eboli e Lauro: il progetto di “S.Av.E.L.ove CuriAmo la relazione”
Sono pronti gli spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni, Eboli e Lauro, nell’ambito del progetto “S.
Politiche Sociali: interventi per il miglioramento della vita negli istituti penitenziari
In vista del Giubileo dei Detenuti 2025, il Comune di Parma presenta una sintesi delle politiche sociali e degli interventi realizzati negli ultimi anni per migliorare le condizioni di vita nelle strutture penitenziarie cittadine, evidenziando iniziative volte a promuovere diritti, inclusione e supporto alle persone detenute.
Ultime notizie su Ministero Della Giustizia
Argomenti discussi: Servizio Civile; Servizio Civile Universale ANCI Puglia: conclusa formazione per 210 operatori volontari; APPUNTI DI SERVIZIO CIVILE - ASC promuove un ciclo di webinar sul Servizio Civile Universale; Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e Vco.
Servizio civile regionale, approvato il progetto CISL Marche: 15 posti per giovani disoccupatiIl progetto finanziato dalla Regione Marche offre 12 mesi di formazione e attività sul territorio a giovani tra 18 e 28 anni, con assegno mensile e selezioni a marzo ... lanuovariviera.it
Pronto soccorso. All’accoglienza anche 130 giovani del servizio civileL’obiettivo è supportare gli operatori sanitario offrendo un utile servizio a pazienti e famigliari, anche nell’ottica di ridurre il rischio aggressioni. Saccardi: Stiamo cercando di mettere in atto ... quotidianosanita.it
Don Stefano Conti, missionario a Mazabuka, racconta il suo ministero tra giovani e bisognosi: «Una sfida non da poco». E sulla Dilexi te di Papa Leone: «Impariamo l’umiltà» facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.