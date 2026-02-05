Il Ministero della Giustizia ha approvato un progetto di servizio civile che coinvolge undici carceri in tutta Italia. Per la prima volta, 33 giovani prenderanno parte a questa iniziativa, lavorando negli istituti penitenziari per aiutare l’amministrazione. Il progetto mira a creare un ponte tra i giovani e il mondo penitenziario, offrendo loro un’esperienza diretta e concreta.

Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) vede per la prima volta approvato e finanziato un suo progetto di Servizio Civile Universale, che si attuerà in undici Istituti Penitenziari italiani, distribuiti sull’intero territorio nazionale, e che prevede l’impiego di 33 giovani, che andranno a supporto dell’Amministrazione penitenziaria. DelMastro delle Vedove: rafforzeremo le attività di rieducazione e reinserimento. Ad annunciarlo attraverso una nota è il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, on. Andrea Delmastro Delle Vedove che spiega: “Con la presenza dei ragazzi del Servizio Civile rafforzeremo le attività di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti, con l’obiettivo di abbattere la recidivanza e restituire al detenuto una seconda opportunità di riscatto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I giovani del servizio civile in undici istituti penitenziari: approvato il progetto del Ministero della Giustizia

