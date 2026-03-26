Tutorial mobilità docenti 2026 passaggi di cattedra allegati e preferenze analitiche e sintetiche | le info utili QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Venerdì 27 marzo alle 14 | 30

È aperto il termine per presentare le domande di mobilità del personale docente, con scadenza fissata al 2 aprile. Nel frattempo, si terrà un question time con un rappresentante sindacale venerdì 27 marzo alle 14:30, durante il quale verranno discussi i passaggi di cattedra, gli allegati e le preferenze analitiche e sintetiche.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. Per fare il punto della situazione e per risponde - facebook.com facebook

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