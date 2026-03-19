Domanda mobilità 2026 docenti vincoli deroghe e non solo | tutte le info utili QUESTION TIME con Semeraro LIVE Venerdì 20 marzo alle 14 | 30

Venerdì 20 marzo alle 14:30 si tiene un question time con Semeraro dedicato alla mobilità 2026 dei docenti. Da lunedì 16 marzo è possibile inviare le domande per la mobilità del personale docente, con dettagli su vincoli, deroghe e altre informazioni utili. La diretta si svolgerà in live, offrendo aggiornamenti sulle scadenze e sui requisiti richiesti.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026, vincoli, deroghe e allegati: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Domanda mobilità 2026 docenti, vincoli, deroghe e non solo: tutte le info utili Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domanda mobilità Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, quando esce? Ecco le anticipazioni di tutte le novità; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande. Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell’istanza tramite Istanze OnLineLa mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marz ... tecnicadellascuola.it Domanda Mobilità 2026/27: un docente può usufruire della Legge 104 per l’assistenza al suocero?L’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata.Dell’ordinanza sulla mobilità, delle deroghe e di chi potrà fare doma ... tecnicadellascuola.it Buonasera a tutti, nella domanda di mobilità, nel momento in cui ho selezionato la mia classe di concorso, escono tutti gli istituti o solo quelli attinenti alla mia cdc Grazie a chi mi risponderà - facebook.com facebook Mobilità del personale docente ed educativo: è possibile presentare domanda fino al 2 aprile tramite Istanze online. La compilazione della domanda permette di visualizzare anche il punteggio ottenuto. x.com