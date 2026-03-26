Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata colpita questa mattina nel Mar Nero. Secondo il ministro dei trasporti del paese, l’attacco sarebbe avvenuto tramite un veicolo di superficie senza equipaggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o conseguenze dell’incidente. La Turchia ha denunciato l’episodio alle autorità competenti.

Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero, probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio, ha detto il ministro dei trasporti turco Abdulkadir Uraloglu. "Una nave battente bandiera straniera, gestita da una compagnia turca, che aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, ha segnalato un'esplosione nella sala macchine dopo la mezzanotte al nostro centro di emergenza", ha detto il ministro in un'intervista televisiva. "Riteniamo che la sala macchine sia stata presa di mira specificamente". "Pensiamo che l'attacco non sia stato effettuato da un drone, bensì da un veicolo di superficie senza equipaggio a livello dell'acqua" ha aggiunto Uraloglu durante una diretta televisiva su 24Tv. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Turchia denuncia: "Petroliera attaccata nel Mar Nero"

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