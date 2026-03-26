La nazionale turca ha conquistato la qualificazione alla finale playoff battendo 1-0 la Romania. La partita è stata decisa da un gol di Kadioglu, mentre Guler ha fornito un contributo importante in campo. La squadra di Montella affronterà ora la vincente della sfida tra le altre nazionali coinvolte per ottenere l'accesso alla prossima fase internazionale.

La Turchia continua a sognare un posto al prossimo Mondiale. Alla squadra di Montella basta un gol nella ripresa di Kadioglu, terzino sinistro del Brighton, per superare la Romania in semifinale playoff. Gli uomini di Lucescu creano poco e devono arrendersi agli avversari. Ora Calhanoglu e compagni attendono chi avrà la meglio nella sfida tra Slovacchia e Kosovo per l’ultimo atto degli spareggi. Alle 20.45 in campo tutte le altre partite: la Polonia di Lewandowski ospita l’Albania, la vincente affronta chi passa il turno tra Ucraina e Svezia. Dall’altra parte del tabellone ci sono Repubblica Ceca-Irlanda e Danimarca-Macedonia del Nord. Primo tempo bloccato a Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guler illumina, Kadioglu segna: la Turchia di Montella batte la Romania ed è in finale playoff

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