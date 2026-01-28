La Memoria dei ragazzi Dal mandala dell’orrore ai fili che oggi uniscono

La scuola San Giuseppe Villoresi ospita un’installazione che richiama alla memoria. Si tratta di un mandala di 800 cardi, realizzati con chiodi in alluminio e acciaio, chiamato “Anna, Monumento all’attenzione”. L’opera di Gianni Moretti si collega alla storia di un collegio che ha vissuto momenti difficili e ora si trasforma in un simbolo di memoria e rinascita.

I cardi della memoria al collegio San Giuseppe Villoresi. La scuola ospita una parte dell’installazione di Gianni Moretti “Anna, Monumento all’attenzione“, un mandala di 800 cardi (chiodi artistici che ricordano il fiore) in alluminio e acciaio, parte dell’omonima installazione con 26.919 pezzi, dedicata a Anna Pardini, la più giovane vittima (20 giorni) dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), avvenuto il 12 agosto 1944, dove hanno perso la vita 500 persone, soprattutto donne e bambini. Il 25 aprile 2018 Moretti ha creato questa installazione in uno dei quattro sentieri che venivano percorsi dai nazisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Memoria dei ragazzi. Dal mandala dell’orrore ai fili che oggi uniscono Approfondimenti su San Giuseppe Villoresi In memoria dei martiri. Due pietre d’inciampo per le vittime dell’orrore Il delitto a scuola. Le istantanee dell’orrore. Oggi gli studenti dal pm Oggi gli studenti sono stati convocati dal pubblico ministero per chiarimenti sul caso di Abanoub Youssef, ucciso il 16 gennaio durante la ricreazione da un compagno di scuola. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Giuseppe Villoresi Argomenti discussi: ‘I suoni del pensiero’ per la memoria; La Memoria dei ragazzi. Dal mandala dell’orrore ai fili che oggi uniscono; San Lorenzo al Mare, successo per il Congresso della Memoria dei Ragazzi: 90 studenti protagonisti; Giorno della Memoria 2026. Giornata della memoria: i ragazzi di Villa Emma, una storia di persecuzione - Focus.itIn occasione della Giornata della Memoria raccontiamo la storia dei ragazzi di Villa Emma: 70 giovani ebrei di varie nazionalità messi in salvo nel modenese, tra il ’42 e il ’43. focus.it Giorno della Memoria, l’eBook dei ragazzi del Liceti nato dal viaggio ad AuschwitzAl Deambrosis Natta di Sestri Levante la piece La lettera: il prete che sfidò Hitler. Le scuole di Sestri Levante collegate con Claudio Bisio ... ilsecoloxix.it Comune di Ronco Scrivia. . Giornata della Memoria! Un grande grazie ai nostri ragazzi del Consiglio Comunale dei RagazziRonco Scrivia Parlare di indifferenza significa tornare con lo sguardo alle pagine più oscure della nostra storia, a quando, durante - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.