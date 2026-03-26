Turbativa d' asta e corruzione perquisizioni al Ministero della Difesa

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni presso diversi uffici, tra cui alcuni legati al Ministero della Difesa, a seguito di un'inchiesta su turbativa d'asta e corruzione. Le operazioni sono state condotte dal gruppo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza su delega della procura di Roma. Sono coinvolti anche enti come terna e RFI.

AGI - Gli uomini del gruppo  Polizia economico-finanziario  della  guardia di finanza, su delega della  procura di Roma, hanno eseguito una serie di  perquisizioni  in diversi uffici, tra cui, alcuni riconducibili al  ministero della Difesa,  Terna  ed  Rfi. Nell' inchiesta  si ipotizzano, tra gli altri, i reati di  corruzione  e  turbativa d'asta. Coinvolti  manager e imprenditori. Le  perquisizioni  eseguite oggi  si inseriscono in un' indagine  partita da una  segnalazione  del  ministero della Difesa  che aveva ravvisato alcune  anomalie. Ministero della Difesa: "Piena collaborazione". In merito alle  perquisizioni  condotte dalla  Guardia di Finanza,  il  Ministero della Difesa  "ha assicurato  pieno supporto  e  massima collaborazione  sin dall'avvio delle  attività investigative  iniziate negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Agi.it

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