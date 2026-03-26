Turbativa d' asta e corruzione perquisizioni al Ministero della Difesa

Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni presso diversi uffici, tra cui alcuni legati al Ministero della Difesa, a seguito di un'inchiesta su turbativa d'asta e corruzione. Le operazioni sono state condotte dal gruppo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza su delega della procura di Roma. Sono coinvolti anche enti come terna e RFI.

AGI - Gli uomini del gruppo Polizia economico-finanziario della guardia di finanza, su delega della procura di Roma, hanno eseguito una serie di perquisizioni in diversi uffici, tra cui, alcuni riconducibili al ministero della Difesa, Terna ed Rfi. Nell' inchiesta si ipotizzano, tra gli altri, i reati di corruzione e turbativa d'asta. Coinvolti manager e imprenditori. Le perquisizioni eseguite oggi si inseriscono in un' indagine partita da una segnalazione del ministero della Difesa che aveva ravvisato alcune anomalie. Ministero della Difesa: "Piena collaborazione". In merito alle perquisizioni condotte dalla Guardia di Finanza, il Ministero della Difesa "ha assicurato pieno supporto e massima collaborazione sin dall'avvio delle attività investigative iniziate negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Turbativa d'asta e corruzione, perquisizioni al Ministero della Difesa Articoli correlati Corruzione, perquisizioni al ministero della Difesa, Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma... Leggi anche: Corruzione: perquisizioni della Finanza al ministero della Difesa, in Terna e Rfi Le dimissioni della Santanchè.La Meloni in Algeria.La guerra in Iran.Cronaca Contenuti e approfondimenti su Ministero della Difesa Temi più discussi: Appalti informatici e fondi Ue, respinte tutte le richieste di arresti: il gip dispone quattro misure interdittive; Sapienza, l’eccellenza continua: prima al mondo negli studi classici; Appaltopoli arriva in Appello. Cinque imputati a processo. Chiesti quattro anni per Gnoni; Processo Tiberio, dopo nove anni la sentenza: Armando Cusani condannato a sei anni di reclusione. Perquisizioni in uffici del ministero della Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Perquisizioni in uffici del ministero della Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzione ... tg24.sky.it Indagine su appalti informatici: perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa e nelle sedi di Rfi e TernaAl centro dell'indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, ci sono presunte irregolarità negli appalti informatici ... affaritaliani.it Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio - facebook.com facebook Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio x.com