corruzione perquisizioni al ministero della difesa terna e rfi

Sono in corso perquisizioni presso il ministero della Difesa, la società di trasmissione energetica e la rete ferroviaria nazionale. Le operazioni fanno parte di un’indagine della Procura di Roma incentrata sugli appalti informatici affidati a diverse istituzioni pubbliche e aziende statali. Le attività investigative coinvolgono diverse sedi e sono ancora in corso.

Perquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma sugli appalti informatici. La Guardia di Finanza sta eseguendo accertamenti presso il ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Terna e il Polo Strategico Nazionale. L’inchiesta rappresenta uno sviluppo del filone investigativo già aperto su Sogei e ipotizza, a vario titolo, i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Al centro degli accertamenti ci sarebbero presunte irregolarità nella gestione e nell’assegnazione di appalti legati ai servizi informatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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