Corruzione | perquisizioni della Finanza al ministero della Difesa in Terna e Rfi

Le forze dell'ordine stanno effettuando perquisizioni presso il ministero della Difesa, Rete Ferroviaria Italiana, Terna e il Polo Strategico Nazionale. L'operazione si inserisce in un'indagine legata a sospetti di corruzione. Le attività sono in corso e non sono state rese note ulteriori informazioni in merito ai soggetti coinvolti o ai dettagli dell’indagine.

Sono in corso anche nella sede di Polo Strategico Nazionale. L’operazione avviene nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità negli appalti informatici. Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza presso il ministero della Difesa e nelle sedi di Rete Ferroviaria Italiana, di Terna – società che gestisce la rete elettrica nazionale – e di Polo Strategico Nazionale. Le perquisizioni stanno avvenendo nell’ambito di una indagine della Procura di Roma (sviluppo di quella su Sogei) in cui sono stati ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Corruzione: perquisizioni della Finanza al ministero della Difesa, in Terna e Rfi Articoli correlati Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagatiLa Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che... Corruzione, perquisizioni al ministero della Difesa, Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corruzione perquisizioni della Finanza... Temi più discussi: Corruzione, 11 indagati tra funzionari Camera di commercio e professionisti; CORRUZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO: ALTRI NUOVI 11 AVVISI DI GARANZIA; Corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio attorno alla Camera di commercio, undici indagati; Appaltopoli arriva in Appello. Cinque imputati a processo. Chiesti quattro anni per Gnoni. Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagatiLa Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che gestisce ... ilfattoquotidiano.it Corruzione negli appalti, perquisizioni a Difesa, Terna e RFIQuindici nuovi indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sugli appalti informatici, coinvolto anche un ufficiale della Marina ... rainews.it Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio - facebook.com facebook Repubblica Ceca, che scandalo! Si indaga per partite truccate e corruzione: cosa sappiamo x.com