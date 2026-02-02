Tumori | ecco la piattaforma che osserva le cellule in tempo reale   

Una nuova piattaforma permette di osservare direttamente come le cellule tumorali reagiscono agli stimoli meccanici. In laboratorio, i ricercatori possono vedere in tempo reale come cambiano, come si muovono e come si adattano ai farmaci. Questa tecnologia aiuta a capire meglio come si sviluppano le metastasi e potrebbe accelerare la ricerca di terapie più efficaci.

Una nuova piattaforma integrata di microscopia fotonica permette di osservare in laboratorio, in tempo reale, come le cellule tumorali rispondono agli stimoli meccanici che ne influenzano l’invasività, la formazione di metastasi e la risposta ai farmaci. La tecnologia ottica è stata sviluppata da un gruppo interdisciplinare dell’ Istituto Airc di Oncologia molecolare Ets (Ifom) di Milano, dell’Università Statale di Milano e dell’Università degli studi di Perugia, del Cnrs-Institut Curie di Parigi e dell’Istituto Officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) di Perugia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Tumori Cellule

Ultime notizie su Tumori Cellule

