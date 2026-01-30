il tumore del pancreas e la combinazione di tre farmaci che elimina la malattia cosa dice il nuovo studio spagnolo che compie un significativo passo avanti

Un team di ricercatori spagnoli ha trovato un modo per eliminare il tumore del pancreas nei topi. Utilizzando una combinazione di tre farmaci, sono riusciti a far scomparire completamente il tumore senza che si sviluppasse resistenza. Lo studio, pubblicato su Pnas, rappresenta un passo avanti importante nella ricerca su questa malattia difficile da curare.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), è stata guidata dal biochimico molecolare, responsabile del Gruppo di Oncologia Sperimentale del CNIO, Mariano Barbacid, insieme a Carmen Guerra come co-autrice principale e a Vasiliki Liaki e Sara Barrambana come primi autori. Per avviarla si è partiti dal fatto che gli attuali farmaci per il cancro al pancreas perdono efficacia nel giro di pochi mesi, poiché il tumore diventa resistente. Grazie quindi alla progettazione di una tripla terapia combinata, il gruppo del CNIO spagnolo è riuscito a eliminare con successo i tumori pancreatici nei topi in modo completo e duraturo, evitando lo sviluppo di resistenza e senza effetti collaterali significativi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

