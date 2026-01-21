Tumore al seno nelle giovani donne secondo uno studio con più cura ormonale si dimezzano metastasi e recidive
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology dell’Istituto Europeo di Oncologia evidenzia come un’attenzione maggiore alla terapia ormonale possa ridurre della metà le metastasi e le recidive nel tumore al seno delle giovani donne. Questa ricerca potrebbe influenzare significativamente le strategie di trattamento e migliorare gli esiti clinici per questa fascia di pazienti.
C’è una novità riguardo il trattamento del tumore al seno nelle giovani donne. Il Journal of clinical oncology, una delle più prestigiose riviste di oncologia al mondo, ha pubblicato uno studio, coordinato dall’Istituto europeo di oncologia, destinato a cambiare la pratica clinica per le giovani.🔗 Leggi su Milanotoday.it
