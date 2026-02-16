Premier Padel si ricomincia Coello-Tapia re sotto gli occhi di CR7

Il circuito Premier Padel torna in azione a Riyadh, dove Coello e Tapia sono usciti sconfitti sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo. La partita si è svolta nello stadio appena rinnovato, davanti a un pubblico numeroso che ha applaudito ogni punto. Nel frattempo, tra le donne, Ustero e Sanchez hanno iniziato con una vittoria convincente, dando il via alla stagione con entusiasmo.

Anno nuovo, vita vecchia. Almeno nel padel maschile, le cose vanno così: il 2026 del circuito Premier Padel è iniziato nel segno di Arturo Coello e Agustin Tapia, sotto gli occhi di spettatori d'eccezione come Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez. Più significativo ciò che è avvenuto, invece, in campo femminile, dove la rivoluzione invernale ha cambiato coppie e assetti: le prime a gioire sono state Andrea Ustero e Ari Sanchez, nuova "pareja" già di livello altissimo. Coello-Tapia hanno dato immediatamente un segnale a Federico Chingotto e Ale Galan, ovvero agli unici avversari che nell'era recente sono riusciti a batterli più volte (9 su 30 confronti, contando la finale di domenica in Arabia Saudita).