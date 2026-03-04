Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka | almeno 80 morti È la prima volta dalla Guerra Mondiale

Al largo delle coste dello Sri Lanka un sottomarino statunitense ha affondato una nave iraniana, causando la morte di almeno 80 persone. L’incidente rappresenta il primo di questo tipo dalla fine della Prima Guerra Mondiale. La vicenda ha coinvolto le acque internazionali e ha portato alla perdita di numerose vite umane. Nessuna altra informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle cause dell’attacco.

Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana. L'esercito degli Stati Uniti e poi Heghseth confermano l'attacco: uno dei funzionari, che ha parlato a condizione di anonimato alla Reuters, ha affermato che l'attacco è stato effettuato da un sottomarino militare statunitense. Hegseth: «Prima volta con un siluro dalla Seconda guerra mondiale» Poco dopo Hegseth ha confermato che un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano, dichiarando che la marina iraniana «riposa sul fondo del Golfo Persico» e che è «inefficace, decimata, distrutta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

