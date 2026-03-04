Nave iraniana in Sri Lanka affondata con un siluro Almeno 80 morti è la prima volta dalla seconda guerra mondiale

Al largo delle coste dello Sri Lanka, almeno 80 persone hanno perso la vita in un incidente che coinvolge un sottomarino statunitense e una nave iraniana. L'evento ha causato la perdita di molte vite umane e rappresenta un episodio senza precedenti dalla fine della seconda guerra mondiale. La nave iraniana è stata affondata con un siluro durante un attacco diretto.

Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana. L'esercito degli Stati Uniti e poi Heghseth confermano l'attacco: uno dei funzionari, che ha parlato a condizione di anonimato alla Reuters, ha affermato che l'attacco è stato effettuato da un sottomarino militare statunitense. Hegseth: «Prima volta con un siluro dalla Seconda guerra mondiale» Poco dopo Hegseth ha confermato che un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano, dichiarando che la marina iraniana «riposa sul fondo del Golfo Persico» e che è «inefficace, decimata, distrutta.

Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»

Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»

Nave iraniana colpita e affondata da un sottomarino a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi L'Iris Dena, una delle più recenti navi da guerra iraniane, è stata colpita e affondata questa mattina a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi

Nave iraniana affondata dagli Usa nel mare dello Sri Lanka: rientrava dall'India La nave IRIS Dena è stata colpita da un sottomarino americano di ritrno da un'esercitazione navale internazionale a Visakhapatnam. Almeno 80 morti e decine di dispersi tra i circa 180 membr

Una fregata iraniana con 180 persone a bordo è stata affondata da un sottomarino statunitense al largo dello Sri Lanka: almeno 80 i morti.

MEDIO ORIENTE | Sottomarino Usa affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka. "Abbiamo recuperato 87 corpi e sono ancora in corso le ricerche degli altri dispersi", ha detto all'Afp un funzionario della Marina dello Sri Lanka.