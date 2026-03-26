Di recente, sono emerse nuove informazioni riguardo a una dichiarazione fatta da un ex presidente statunitense, che aveva parlato di un passaggio di dieci petroliere autorizzato da Teheran. La questione, finora non dettagliata, riguarda una presunta autorizzazione di Teheran a far transitare un certo numero di navi cariche di petrolio. La vicenda si lega a dichiarazioni pubbliche e a sviluppi nelle relazioni tra i due paesi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il “regalo” di Teheran di cui tanto Donald Trump ha parlato nei giorni scorsi senza mai svelare di cosa si trattasse è alla fine venuto fuori. L'Iran ha permesso il passaggio di dieci petroliere attraverso lo strategico Stretto di Hormuz per dimostrare la sua serietà nei negoziati. Riferendosi ai commenti criptici di inizio settimana su un "dono" da parte di Teheran, Trump ha affermato che l'Iran ha permesso il transito di otto "grandi navi cisterna" attraverso lo Stretto all'inizio della settimana, seguite da altre due nei giorni successivi. La risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso è stata ufficialmente inviata agli Stati Uniti ieri sera, mercoledì 25 marzo, tramite mediatori. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump: "Teheran ha permesso il passaggio di 10 petroliere"

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