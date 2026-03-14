Iran Trump manda i Marines | Le petroliere superino Hormuz Italia smentisce dialogo con Teheran

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di inviare un contingente di Marines alle acque dello Stretto di Hormuz, chiedendo alle petroliere di superare questa zona sotto pressione militare. Nel frattempo, l’Italia ha smentito di aver avviato qualsiasi dialogo con Teheran riguardo alla situazione. La decisione americana arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nella regione.

(Adnkronos) – Donald Trump invia i Marines per liberare lo Stretto di Hormuz dai missili di Teheran. La guerra diventa un affare per Vladimir Putin mentre l'Ue e l'Ucraina incassano il colpo. L'Iran tiene in scacco la via del greggio, con effetti sul 20% del traffico mondiale. Risultato: prezzi alle stelle, con un barile a. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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