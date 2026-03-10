Iran Trump | ‘presto per parlare di prendere il controllo del petrolio’

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che al momento è troppo presto per affrontare la questione del controllo sul produzione petrolifera iraniana. Ha precisato che non è il momento di parlare di sequestro o acquisizione delle risorse petrolifere dell’Iran, sottolineando che la discussione su questi temi non è ancora appropriata. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "è troppo presto" per discutere della possibilità di acquisire il controllo del petrolio iraniano. In un'intervista telefonica con Nbc News, Trump ha affermato di non volerne discutere, ma che "certamente se ne è parlato", evidenziando come esempio quello del Venezuela, dove dopo la cattura di Nicolas Maduro l'amministrazione Trump ha preso provvedimenti per assicurarsi e sfruttare le riserve petrolifere del Venezuela. Il controllo di una parte del petrolio iraniano potrebbe complicare le relazioni degli Stati Uniti con la Cina. Circa l'80 per cento delle esportazioni di petrolio greggio iraniano va in Cina.